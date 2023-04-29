



В Севастополе мощный взрыв и пожар на нефтебазе – видео

В Севастополе в ночь на субботу, 29 апреля, в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом. Как сообщил "губернатор” Севастополя Михаил Развожаев, причиной пожара является атака беспилотника. Об этом Развожаев написал в Telegram.



"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БпЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоено 4 класс", – говорится в сообщении.

По данным чиновника, информация о пострадавших в настоящее время уточняется, и “из-за того, что объем топлива большой, локализация возгорания займет более долгое время”.Местные Telegram-каналы публикуют фотографии и видео с места инцидента. В небо поднимается мощный огонь и огромный столб дыма.После взрывов в Севастополе 24 апреля, министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении "зернового соглашения", поскольку атака якобы была украинской и пришлась на район гуманитарного коридора.