



В СБУ прокомментировали повреждение российских кораблей в Севастополе

Повреждение четырех кораблей Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму в Севастопольской бухте в октябре прошлого года в результате атаки морских дронов было спецоперацией, автором которой выступала Служба безопасности Украины.



Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в своем интервью Дмитрию Комарову для проекта "Год. За кадром. Глава СБУ".



Он отметил, что эта успешная атака на флот российских захватчиков стала уникальной спецоперацией.



"Что касается ситуации с крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его", - рассказал Малюк.



Данная операция проводилась СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ, добавил он.



Во временно оккупированном Севастополе 29 октября 2022 года прогремели взрывы, после чего пропало электричество в районе Южной бухты. После этого гауляйтер Севастополя заявил об атаке БПЛА и надводного беспилотника, которую отбивают корабли ЧФ РФ в акватории Севастопольской бухты.



Тогда советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, среди них десантный корабль и фрегат "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр", с которого оккупанты обстреливали Украину.



