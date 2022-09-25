



В российском плену остаются больше 2 тысяч украинцев

Украинский вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что в российском плену остаются 2,5 тысячи пленных.



Об этом она заявила в интервью "ВВС Украина".



"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают", - заявила Верещук.



Чиновница подчеркнула, что среди пленных очень много женщин. По мнению Ирины Верещук, гражданские лица должны быть возвращены в Украину без обмена на российских пленных.