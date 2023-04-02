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В российских супермаркетах продают украинский чернозем
02.04.2023 09:02 Наталья Богинская

В российских супермаркетах продают украинский чернозем

Под заявление президента РФ Владимира Путина о том, что “кто-то в Украине продает на Запад плодородные слои украинской земли”, россияне вывозят украинский чернозем. Соответствующее объявление о продаже появилось на сайте одного из московских супермаркетов. Об этом сообщает  propozitsiya.com.

В объявлении торгового центра “Южный” говорится, что землю из Украины будут продавать в мешках по 50 литров.

“После проведения всех исследований можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими”, – отмечается в объявлении.

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