



В российских сетях "отменили" "украинский десант под Энергодаром"



Telegram-канал Grey Zone, освещающий деятельность ЧВК "Вагнер" опубликовал свою версию происходящего на Херсонском фронте.



По версии Grey Zone, на Николаевско-Криворожском направлении действует до двух батальонно-тактических групп ВСУ, при том, что российской авиации там нет, а артиллерия работает из рук вон плохо. В отчете Grey Zone, очень влиятельного среди “патриотов” содержится любопытная деталь: “Что касается Каховского водохранилища: десанта под Энергодаром не было. Ни морским путём, ни воздушным. Хотя это и так уже многие поняли”.