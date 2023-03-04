



В России возмущены новой помощью США Украине и вновь угрожают "уничтожением"

В Кремле продолжают выражать недовольство американской поддержкой Украины. В частности речь идет об объявлении Вашингтоном 3 марта нового пакета помощи украинцам на сумму $400 млн.



В России считают, что военная помощь только "продлит агонию киевского режима", и пытаются переложить на США вину за военные преступления, совершенные российскими войсками. Об этом заявил посол РФ в США Анатолия Антонова, сообщает Sky News.



Он также повторил угрозы Кремля, заявляя, что якобы "иностранное оружие, которое попадет в руки украинцев на поле боя, будет уничтожено".



"Вашингтон стоит за теми, кто расстреливал мирных жителей, а значит, несет ответственность за эти зверства. Кровь жертв уже на руках США", – сказал российский посол Антонов.



Он не навел никаких доказательств, но подчеркнул, что все усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы нанести России стратегическое поражение, "обречены на провал".



"РФ уверенно движется к выполнению своих целей. Наши войска защищают отечество от беспрецедентной угрозы", – заявил российский дипломат.



