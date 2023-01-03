



В России возмущены халатностью командиров, повлекшей гибель военных в Макеевке

Министерство обороны России сообщило, что 63 солдата были убиты в канун Нового года в результате взрыва в Макеевке, пишет Reuters. Украина и некоторые русские блоггеры оценивают потери намного больше и пишут о сотнях погибших.



Российские критики возмущены тем, что солдат разместили на этом месте рядом со складом боеприпасов, который был поражен четырьмя ракетами, выпущенными из пусковых установок HIMARS американского производства.



Российские военные блогеры считают, что катастрофические масштабы разрушений в Макеевке были результатом хранения боеприпасов в том же здании, где расположены казармы, несмотря на то, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет.



По словам Игоря Гиркина, одного из самых известных российских военных блогеров-националистов, хранящаяся на месте военная техника даже не была замаскирована.



“То, что произошло в Макеевке, ужасно”, – написал российский военный блогер “Архангел Спецназ Z”, в своем Telegram-канале с 700 000 подписчиков. “Кому пришла в голову идея размещать личный состав в одном здании, где даже дурак понимает, что если ударят артиллерией, будет много раненых или убитых?" По словам пропагандиста, “командирам все равно”.



Произошедшим возмущены и российские законодатели. Григорий Карасин, член российского Сената, потребовал не только мести Украине и НАТО, но и “строгого внутреннего анализа”.



Депутат и бывший председатель Сената Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности должностных лиц, “допустивших сосредоточение военнослужащих в незащищенном здании”, и “всех вышестоящих органов, не обеспечивших должного уровня безопасность".



По сообщениям в российских социальных сетях, череда “негативных событий в ходе СВО” осложнила отношения различных группировок внутри ФСБ.