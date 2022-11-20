



В России поименно подтвердили гибель более девяти тысяч военнослужащих

"Медиазона", русская служба ВВС и волонтеры смогли поименно подтвердить гибель 9001 военнослужащего, которые участвовали в войне против Украины.



При этом, отмечает "Медиазона", минимум 259 погибших - это мобилизованные.



"Речь идет лишь о публично подтвержденных потерях; реальное число погибших значительно выше. Кроме того, неизвестно, сколько человек пропали без вести или тяжело ранены", - пишет издание.



Отмечается, что за последнюю неделю в список погибших были внесены 707 имен - самый серьезный рост с начала войны. Тем не менее, это не означает, что эти военные погибли недавно.