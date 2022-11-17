



В России объяснили ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины

Объекты инфраструктуры, по которым Россия наносит удары, так или иначе имеют отношение к "военному потенциалу страны".

По данным "Интерфакс", такое объяснение атак сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", - сказал он.

По словам Пескова, жители многих регионов Украины остались без света и отопления из-за "действий Киева", который отказывается от переговоров с РФ.

Между тем, в МО РФ заверили, будто сегодняшний удар по Днепропетровской области был нанесен по цехам оборонного предприятия, которое производит топливо и ракетные двигатели. А в Запорожье якобы уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", где производятся электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций и РСЗО.