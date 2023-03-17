



В России нашли массовое захоронение "вагнеровцев"

В Свердловской области России обнаружили кладбище, на котором недавно были захоронены по меньшей мере 67 "вагнеровцев", в том числе те, кто должен был сейчас отбывать срок, пишут российские СМИ.



Сообщается, что вблизи города Березовский в Свердловской области местные жители увидели 67 свежих могил, на каждой из которых лежал черно-красно-желтый венок с изображением эмблемы ЧВК "Вагнер", а также венки в цветах флага РФ с двуглавым орлом.



Сотрудники ритуальной службы объяснили журналистам, что на это кладбище привозят погибших, чьих родственников не удалось найти. По их словам, после смерти родственников ищут три дня, если не могут найти, то просто увозят туда, где "дали место" в РФ.



СМИ установили, что как минимум четверо людей с такими же данными как на табличках на могилах должны были сейчас отбывать наказание за тяжкие преступления.



Также сообщается, что на основе открытых источников удалось установить имена 17 375 военных России, погибших в Украине.



Всего установлены имена 2092 погибших заключенных российских колоний. С начала года их насчитали не менее 1000. Только за последние две недели стало известно о гибели еще более 400. Судя по некрологам, большинство из них были участниками боев за Бахмут.





