Новости » События в Украине
В России начали собирать БПЛА на хлебокомбинате
29.03.2023 18:26 Ирина Демьянова

В России начали собирать БПЛА на хлебокомбинате

В российском Тамбове на хлебозаводе начали производить дроны для российских военных.

Об этом пишут российские СМИ.

Сотрудники "Тамбовского хлебокомбината" похвастались в российской соцсети "Вконтакте", что начали собирать беспилотники. Для этого даже выделили отдельный цех завода. Часть деталей комбинат закупает, остальные - печатает на 3D-принтере.

Россияне назвали самодельные дроны "Бекас" якобы в честь птицы, которая является "тяжелой целью для охотника".

Рабочие хлебокомбината заявили, что в месяц планирую собирать до 200 простейших дронов. По их словам, первые 16 беспилотников до конца марта уедут к российским военным.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы