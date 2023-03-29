



В России начали собирать БПЛА на хлебокомбинате

В российском Тамбове на хлебозаводе начали производить дроны для российских военных.



Об этом пишут российские СМИ.



Сотрудники "Тамбовского хлебокомбината" похвастались в российской соцсети "Вконтакте", что начали собирать беспилотники. Для этого даже выделили отдельный цех завода. Часть деталей комбинат закупает, остальные - печатает на 3D-принтере.



Россияне назвали самодельные дроны "Бекас" якобы в честь птицы, которая является "тяжелой целью для охотника".



Рабочие хлебокомбината заявили, что в месяц планирую собирать до 200 простейших дронов. По их словам, первые 16 беспилотников до конца марта уедут к российским военным.



