



В России активизировались "рельсовые партизаны": остановлен Транссиб

Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.



В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов.



В прошлом 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов. Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации.



