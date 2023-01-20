



В РФ сообщают о широкомасштабном наступлении на Запорожском направлении

Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.



"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", — сказал он.



По словам Рогова, в украинских войсках в сравнении с осенью минувшего года сильно упал моральный настрой. Он отметил, что тогда они якобы поверили в способность побеждать, однако сейчас благодаря четким и быстрым действиям российской армии боевой дух солдат ВСУ "улетучился". Учитывая то, что наступление ведется по всей линии соприкосновения, удерживать позиции для украинских военных становится все сложнее, и весь фронт находится на грани того, что "начнет сыпаться", добавил чиновник.