



В РФ шьют дело против экс-"главы" минздрава Херсонской области

Коллаборанту, который ранее исполнял обязанности "министра здравоохранения" на захваченных Россией районах Херсонской области, "шьют" уголовное дело по подозрению в хищении денег.



Согласно сообщению СУ СК РФ, его подозревают в краже свыше 26,5 млн рублей.



"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области", — сказано в сообщении.



Уточняется, что подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

