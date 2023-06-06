В РФ шьют дело против экс-"главы" минздрава Херсонской области
Коллаборанту, который ранее исполнял обязанности "министра здравоохранения" на захваченных Россией районах Херсонской области, "шьют" уголовное дело по подозрению в хищении денег.
Согласно сообщению СУ СК РФ, его подозревают в краже свыше 26,5 млн рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области", — сказано в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.