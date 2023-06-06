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06.06.2023 15:31 Алина Груднева

В РФ шьют дело против экс-"главы" минздрава Херсонской области

Коллаборанту, который ранее исполнял обязанности "министра здравоохранения" на захваченных Россией районах Херсонской области, "шьют" уголовное дело по подозрению в хищении денег.

Согласно сообщению СУ СК РФ, его подозревают в краже свыше 26,5 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области", — сказано в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
 

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