



В РФ прокомментировали дым над Крымским мостом

Министерство обороны РФ прокомментировало "задымление" над Крымским мостом.



По данным оборонного ведомства, украинские военные якобы совершили попытку атаки.



"ВСУ попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", — утверждают в МО РФ.



В России заверяют, что их средства ПВО вовремя "перехватили" ракету на подлете. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Тем временем, движение по мосту было восстановлено.