



В РФ признали обстрел Луганска ракетами Storm Shadow

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что 12 мая по временно оккупированному Луганску "прилетело" британскими ракетами Storm Shadow.



Там заявили о заговоре Украины и Лондона. По версии РФ, Украина "ударила" по городу авиацией 12 мая в районе 18:30 вечера и разрушила предприятие полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающий комбинат "Милам".



"Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - говорится в сообщении.



В МО РФ также заявили, что в результате удара по Луганску пострадали жилые дома и дети.