



В РФ "посчитали" потери своей армии в Украине, - СМИ

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский опубликовал информацию о погибших солдатах регулярных войск РФ, основанную на документе Минфина РФ, который оказался в его распоряжении. О публикации документа сообщил журналист Андрей Попов.







"48 759 солдат - первые (почти) официальные данные о погибших РФ. Михаил Ходорковский опубликовал документ от Минфина РФ, где, по его утверждению, содержатся первые реальные цифры потерь россиян и сумма выплат их родственникам - почти 50 тыс. убитыми, что близко к украинским оценкам", - написал Попов на странице в Facebook и прикрепил запись Ходорковского.



Опубликованный документ датируется 26.08.2022, то есть в него не включены данные после контрнаступления ВСУ.



"Там учитываются только граждане РФ. Более того - только военнослужащие по линии Минобороны. Т.е. без Росгвардии, "музыкантов", добровольцев, ФСБ, МЧС, коллаборационистов и сепаратистов (украинских, грузинских, любых), без сирийцев и прочих интуристов. То есть реально цифра больше - вероятно в разы т.к. РФ своих контрактников бережёт, бросая на амбразуры лднровских мобиков и наемников всех мастей - "неучтенку". Плюс санитарные потери - раненых обычно в 3-4 раза больше, чем убитых", - отмечает Попов.



В качестве денежной компенсации за погибших солдат, согласно документу, РФ выделила 361 млрд руб.



"По 7 млн за голову. Что еще более показательно - на второе полугодие Минфин просит выделить еще 271 млрд и на 2023 год - 724 млрд. Итого - еще почти триллион рублей. То есть Кремль закладывает допустимые потери порядка 200 тыс. убитыми только своих регулярных войск. Верить или нет этому документу - это уже отдельный вопрос. Но то, что у Ходорковского есть выходы на самый верх Кремля - это факт. Да и цифры выглядят вполне реалистично. Примем их к сведению", - отмечает журналист.

