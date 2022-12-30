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В РФ похвастались массированным ударом по Украине
30.12.2022 14:08 Алина Груднева

В РФ похвастались массированным ударом по Украине

Министерство обороны России подтвердило нанесение массированного удара по Украине 29 декабря.

По данным оборонного ведомства РФ, он был нанесен высокоточным оружием по критической инфраструктуре.

"Массированный удар нанесен по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины",  - сказано в заявлении.

В МО РФ добавили, что в результате атаки якобы было остановлено производство и ремонт военной техники, а также "прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины".

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