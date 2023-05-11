



В РФ не верят, что неуловимый "Кинжал" сбил американский Patriot

В Российской Федерации не могут поверить в то, что их неуловимый "Кинжал" был сбит, мол, не придумал мир еще таких устройств.



Уж тем более не верят в РФ в то, что Х-47М2 "Кинжал" – российскую аэробалистическую ракету, которая может нести ядерный заряд, – могу сбить американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, так как он "не способен перехватывать цели на такой скорости".



Об этом сообщает российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны России.



Как объяснил источник, "скорость полета "Кинжала" превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК, на конечном участке полета ракета совершает маневр и практически вертикально заходит на цель".



"Все это исключает возможность перехвата, поэтому вбросы о сбитии этой ракеты – попытка выдать желаемое за действительное", – заявил представитель Минобороны РФ.



Как известно, в небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".



Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.



В Пентагоне официально подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot.