



В РФ назвали причину удара по Макеевке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских солдат в Макеевке благодаря высокой сотовой активности военнослужащих ВС РФ.



Такую причину удара назвали так называемые правоохранительные органы "ДНР" в комментарии ТАСС.



"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов", - сообщил источник.



Ранее МО РФ сообщило, что в результате удара по пункту дислокации российских солдат в Макеевке погибли 63 россиянина.