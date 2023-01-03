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В РФ назвали причину удара по Макеевке
03.01.2023 09:15 Алина Груднева

В РФ назвали причину удара по Макеевке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских солдат в Макеевке благодаря высокой сотовой активности военнослужащих ВС РФ.

Такую причину удара назвали так называемые правоохранительные органы "ДНР" в комментарии ТАСС.

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов", - сообщил источник.

Ранее МО РФ сообщило, что в результате удара по пункту дислокации российских солдат в Макеевке погибли 63 россиянина.

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