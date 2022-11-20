



В результате войны в Украине погибли больше 8000 гражданских

В Офисе генерального прокурора Украины объявили, что в результате войны в стране погибли 8311 гражданских лиц, среди которых 437 - дети.



Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, сообщает УНИАН.



По словам Костина, еще более 11 тысяч гражданских получили ранения.



"На сегодня зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ национальной безопасности. По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских. Но мы понимаем, что реальная цифра намного больше", - заявил он.