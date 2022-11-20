



В результате украинского обстрела убиты 60 солдат РФ в 40 км к югу от Херсона



Около 60 российских солдат были убиты в результате украинской артиллерийской атаки на этой неделе, сообщил Киев в субботу, второй раз за четыре дня, когда Украина заявила о больших потерях в результате одного инцидента.



В сообщении в Facebook генеральный штаб вооруженных сил заявил, что Россия понесла потери в четверг, когда украинские войска обстреляли город Михайловка, расположенный в 40 км к югу от Херсона.



В сообщении не приводится никаких дополнительных подробностей. Министерство обороны России не сразу ответило на просьбу о комментарии, а Reuters не смогло независимо проверить сообщение украинских военных.



Соединенные Штаты предоставили Украине современные ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до 80 км.



В среду Украина заявила, что около 50 российских солдат были убиты или ранены во вторник в результате обстрела села Денежниково, расположенного в 70 км от линии фронта луганской области.

