



В результате удара ВСУ уничтожен штаб 58-й армии в Бердянске

Во вторник ночью, 11 июля, была атакована гостиница "Дюна", расположенная на территории Приазовкурорта.



По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, согласно предварительной информации от партнеров из Бердянска, от гостиницы почти ничего не осталось.



"Сейчас на месте работают скорые, а также тяжелая техника, разбирают завалы. Территория оцеплена. Никого не пропускают", - отметил советник.



Также известно, что какое-то время именно в этой гостинице проживало российское военное руководство. Недалеко было расположение ПВО.



"Скорее всего, именно здесь и вследствие попадания, был и ликвидирован генерал-лейтенант РФ", - сообщил Андрющенко.







Паблики пишут, что в районе Бердянска ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков, который находился под санкциями ЕС, Великобритании и Новой Зеландии.



Также источники сообщают, что по предварительным данным, удар был нанесен ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии РФ.



"А это означает, что накрыли штаб или командный пункт, где кроме Цокова могли быть и другие офицеры оккупационной армии. В сентябре прошлого года генерал уже получал ранение в Сватово. Тогда он выжил, но сейчас ракета ударила точно в цель. Ждем официального подтверждения", - говорится в сообщении.



