



В разведке Эстонии оценили потери западной техники ВСУ

Украинские военные в нынешних боях потеряли менее 10% техники, которую передали страны-союзники. Показатель может возрасти, поскольку потери являются неизбежным следствием наступательных действий.



Об этом рассказал начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.



По словам Гросберга, западная техника лучше защищает наших воинов и даже если она выходит из строя - экипажи часто выживают и избегают серьезных ранений.



Также начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии отметил, что украинские подразделения, которые готовили в течение последних шести месяцев - не участвовали в последних боевых действиях.



