



В районе ЗАЭС прогремели взрывы

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов в районе Запорожской АЭС.

Это произошло утром, 20 ноября.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что во время, как представляется, возобновившихся обстрелов вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС, утром в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", - сообщает агентство.

По срокам экспертов, на территории ЗАЭС повреждены несколько зданий, системы и оборудование.



В МАГАТЭ подчеркнули, что повреждения не имеют в настоящий момент критического значения для ядерной безопасности и защиты. Информация о пострадавших не поступала.