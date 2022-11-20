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В районе ЗАЭС прогремели взрывы
20.11.2022 15:16 Алина Груднева

В районе ЗАЭС прогремели взрывы

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали более десятка взрывов в районе Запорожской АЭС.

 
Это произошло утром, 20 ноября. 
 
"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что во время, как представляется, возобновившихся обстрелов вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС, утром в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", - сообщает агентство.
 
По срокам экспертов, на территории ЗАЭС повреждены несколько зданий, системы и оборудование.

В МАГАТЭ подчеркнули, что повреждения не имеют в настоящий момент критического значения для ядерной безопасности и защиты. Информация о пострадавших не поступала.

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