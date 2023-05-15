



В районе Бахмута уничтожен штаб 4-й бригады ВС РФ

Российский военный, связист 4-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России Андрей Морозов в своем телеграм-канале заявил, что 12 мая украинская артиллерия накрыла штаб его бригады под Бахмутом.



Убиты комбриг и начальник штаба, а также офицер 2-го корпуса, в который входит бригада.



4-я бригада вела бои севернее Бахмута, заменив там вымотанные украинцами силы ЧВК «Вагнер».Напомним, что 10—12 мая именно ее подразделения были выбиты украинцами из ряда важных позиций и откатились за Берховское водохранилище на несколько километров.«В 4-й бригаде убиты комбриг и начштаба бригады, погиб офицер из управления 2 АК, есть другие убитые и раненые офицеры управления бригады, укропы [украинцы] уже радостно об этом написали, так что это не новость. Потери в личном составе в батальонах тоже есть», — написал Морозов.Позже 14 мая гибель командира 4-й бригады полковника Вячеслава Макарова и заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко подтвердило Министерство обороны России.