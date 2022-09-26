



В Польше пояснили успех контрнаступления ВСУ

Польский полковник Петр Левандовски прокомментировал контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на Defence 24.

Полковник считает, что контрнаступление под Харьковом стало "неожиданностью" для россиян. Он подчеркнул, что контратаки ВСУ имели тактический успех и до этого, но не давали стратегических успехов.

Левандовски пояснил, что сейчас операции командования ВСУ сосредоточены на перехвате стратегической инициативы.

"Контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлении — это часть одной цели — перехватить стратегическую инициативу. Говорить о ее завершении можно только после освобождения этих двух областей", - цитирует издание его слова.

Полковник считает, что украинцы дезориентировали ВС РФ, анонсируя контрнаступление в Херсонской области. В России поверили, перекинув туда свои лучшие подразделения с Харьковской области.

Причинами, по которым российская армия была застигнута врасплох, он назвал тот факт, что россияне ждали удара в другом месте.

Также они думали, что у украинской армии ничего не получится, и переоценили свои силы.

По словам полковника, ВС РФ думали, что если кадровые части армии заменить силами ОРДЛО, то целостность не пострадает, но просчитались.