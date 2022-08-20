



В Пентагоне не видят успехов у РФ в Украине

В Пентагоне не видят никакого прогресса у России в ходе боевых действий.

По данным "Радио свобода", Об этом сообщает министерство обороны США.

"Вы видите полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", - сказано в заявлении.

Высокопоставленный представитель Пентагона также прокомментировал взрывы в Новофедоровке в Крыму.

"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", - подчеркнул представитель Пентагона.