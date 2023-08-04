



В ООН заявили о российских атаках на гражданских и волонтеров в Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о "новой волне нападений" на мирных жителей Украины, в том числе на гуманитарных работников, которые подвергались атакам со стороны войск РФ. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ООН.



В документе приводятся два примера российских атак только на этой неделе.



Так, в понедельник четверо гуманитарных работников украинской неправительственной организации "Місто Сили" попали под обстрел во время расчистки завалов, образовавшихся в результате обрушения Новой Каховской плотины из-за подрыва ГЭС в Херсонской области.



Спасатели ГСЧС Украины в четверг получили ранения из-за российского обстрела при тушении пожара в поврежденном храме в Херсоне. Это произошло всего через несколько дней после нападения на больницу в том же регионе, добавили в ООН.



"Недопустимо, чтобы гуманитарные работники, спасатели и врачи получали травмы, поддерживая народ Украины или, в большинстве случаев, пытаясь восстановить свои общины", - подчеркивают в Организации.



В ООН акцентировали внимание, что в соответствии с международным гуманитарным правом "должны быть защищены дома, больницы, школы, места отправления культа и другая важная гражданская инфраструктура, а также гражданские лица, в том числе гуманитарные работники".



Тем временем российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон, особенно после деоккупации города. Так, 2 августа войска РФ атаковали центр Херсона, и в результате обстрела получил ранения волонтер из Норвегии. К тому же 3 августа российские войска обстреляли церковь в центре Херсона. В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент удара. За день до этого, 1 августа, российские оккупанты атаковали больницу в Херсоне, где погиб только вышедший на должность молодой врач. Ранения получили пять человек, хотя сначала сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела погиб полицейский.