



В ООН подтвердили: в Украине совершались военные преступления

Независимая международная Комиссия ООН по расследованию нарушений, связанных с агрессией России, подтвердила, что в Украине совершались военные преступления.



Об этом говорится в докладе председателя Комиссии Эрика Мьосе, представленном на 51-й сессии Совета по правам человека, сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.



Комиссия озвучила первые результаты расследования в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Представители комиссии посетили 27 городов и населенных пунктов Украины и во время своих визитов опросили более 150 жертв и свидетелей.



Также эксперты проинспектировали места разрушений, могилы, места содержания под стражей и пыток, остатки оружия.





