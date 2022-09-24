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В ООН подтвердили: в Украине совершались военные преступления
24.09.2022 10:53 Ольга Белозерова

В ООН подтвердили: в Украине совершались военные преступления

Независимая международная Комиссия ООН по расследованию нарушений, связанных с агрессией России, подтвердила, что в Украине совершались военные преступления.

Об этом говорится в докладе председателя Комиссии Эрика Мьосе, представленном на 51-й сессии Совета по правам человека, сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Комиссия озвучила первые результаты расследования в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Представители комиссии посетили 27 городов и населенных пунктов Украины и во время своих визитов опросили более 150 жертв и свидетелей.

Также эксперты проинспектировали места разрушений, могилы, места содержания под стражей и пыток, остатки оружия. 


 

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