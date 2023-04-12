



В ООН подтвердили остановку проверок судов с зерном из Украины

Вчера не удалось проверить ни одно судно, которое обеспечивает экспорт украинского продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы. Об этом сказал спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Sky News.



Он пояснил, что участвующим в сделке сторонам "нужно больше времени, чтобы прийти к соглашению об оперативных приоритетах" и что плановые проверки должны возобновиться сегодня..



Дюжаррик напомнил, что в рамках договоренностей судна проверяются официальными лицами Украины, России, Турции и ООН в водах у побережья Стамбула, когда они входят и выходят из украинской территории. Но официальные онлайн данные показали, что вчера ни одно судно не проверялось.



"ООН тесно сотрудничает со всеми сторонами, учитывая беспокойство всех сторон", – добавил Дюжаррик.



Накануне в Мининфраструктуры Украины сообщили о "критической ситуации" с зерновым соглашением из-за действий России.



