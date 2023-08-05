



В ООН отреагировали на атаку дрона на российский танкер

Организация Объединенных Наций призвала все стороны избегать слов и шагов, ведущих к эскалации. Такое заявление сделал замглавы генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку на российский танкер в Черном море в субботу, 5 августа.



"Мы видели сообщения об инциденте. Организация Объединенных Наций не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем привлеченным сторонам воздерживаться от любых слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", – сказал Фархан Хак.



На этот комментарий резко отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем аккаунте в Х (Twitter).



"Не помню, говорил ли Генеральный секретарь ООН о недопустимости эскалации, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и на Дунае. Не помню, чтобы Антониу Гутерриш выступал с заявлением против российского террора мирных городов", - написал он.



Подоляк отметил, что стоит только Украине эффективно дать отпор – и моментально выходят многочисленные "адвокаты дьявола", призывающие немедленно прекратить огонь и эскалацию конфликта.



"Да, наверное, работает международное право и право на самооборону? Такой вид, наверное, имеет глобальный порядок безопасности с точки зрения ООН? С агрессором, ведущим войну геноцидного типа, в кресле Председателя Совета безопасности ООН и постоянными уговорами не сопротивляться?", – риторически спросил советник руководителя ОП.

I don't remember if the #UN Secretary General spoke about the inadmissibility of escalation when #Russia attacked Ukrainian ports in #Odesa and the #Danube. I don't remember if Mr. @antonioguterres came out with a statement against Russian terror of peaceful cities. Instead, when… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 5, 2023

Напомним, сегодня в Черном море был взорван нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск. Его атаковал морской дрон.