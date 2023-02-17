Новости » События в Украине
В оккупированный Луганск привезли иранских инструкторов для дронов Shahed
17.02.2023 10:35 Раиса Вовк

В оккупированный Луганск привезли иранских инструкторов для дронов Shahed

В временно оккупированный Луганск прибыла команда иранских инструкторов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов", - говорится в возведении Генштаба.

Напомним, что Россия получила от Ирана два новых типа современных беспилотников дальнего радиуса действия – Shahed 191 и 129. Оккупанты будут использовать их для новых атак на территорию Украины.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы