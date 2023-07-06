



В оккупированный Донбас завезли "спрей от комаров НАТО" - будут отпугивать ВСУ

После того, как в РФ заявили, что США привезут в Украину "боевых насекомых", на полках магазинов оккупированного Донбасса начали появляться "спреи против комаров НАТО". Соответствующие фото опубликовали в сети, сообщает ТСН.



На полках магазинов на временно захваченном Донбассе начали появляться странные бутылочки. На них изображен "русский воин", отчаянно отбивающийся мечом от комаров. На бутылке красуется надпись в стиле русских пропагандистов: "Спрей от комаров НАТО. Защити русскую кровь".



Напомним, пропагандистская машина России продолжает выдавать фейки о высокотехнологичном и биологическом оружии, которое США пытаются испытать против армии РФ. Недавно появилась информация о "зараженных комарах на дронах".



Так, командующий войсками радиационной и биологической защиты ВС РФ заявил о новом биологическом оружии американцев – "боевых комарах", которых дронами могут доставлять в места скопления российских захватчиков в Украине. По его словам, таким образом США планируют заразить российских оккупантов лихорадкой западного Нила и малярией, чтобы их обезвредить.





