



В оккупированной части Херсонской области у населения изымают лодки

Глава аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать лодки у населения региона. Об этом сообщает ТАСС.



“На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным”, – заявил Сальдо.



Владельцы реквизированных лодок, которые использовали их как средства производства, уточнил Сальдо, могут получить от российских властей компенсацию их стоимости, а также полное возвращение имущества через “определенное время”.



В аннексированной Херсонской области, как и в других таких регионах, в соответствии с указом президента России Владимира Путина действует режим военного положения. Он, в том числе, позволяет изымать у населения транспортные средства для нужд военных.