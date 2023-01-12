



В Одессе ответили послу Эритреи в РФ, обещавшему вернуть памятники



Недавно сносом памятника Екатерине в Одессе возмутился посол африканской страны Эритреи в России Петрос Цеггай. Он еще в советское время учился в Одессе, а сейчас высказался вроде того, что памятник "нетрудно будет восстановить".



О сносе памятника Екатерине в Одессе уже никто не вспоминает. Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, разве что очень "большая страна", союзник России, Эритрея отреагировала на то, что будут возвращать памятники.



Спикер заметил, что эритрейский посол вроде бы "учился в Одессе и ему очень нравилась Екатерина".



"Я хочу ему напомнить, что когда он учился, судя по его возрасту, Екатерины и близко там не было. Поэтому или он солгал, или очень хотел понравиться России", – подчеркнул Братчук.



По его мнению, о том, что одесситы избавились от памятника Екатерины, уже давно забыли.



"Я не вижу, что кто-то по этому поводу разворачивает работу в социальных сетях. Сейчас есть более болезненные точки.", – заметил Братчук.