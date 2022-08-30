



В Новой Каховке отключили электричество и воду

Украинские войска нанесли в понедельник вечером очередной ракетный удар по территории города Новая Каховка в Херсонской области и находящейся там Каховской ГЭС, в результате в городе нет электроснабжения и воды, наблюдаются несколько пожаров, сообщил "Интерфаксу" глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.



"Нет электроэнергии, нет воды. Взрывы продолжаются, буквально две минуты назад очередной прилет был. Горит в районе ГЭС, горит в городе. Но сейчас сложно понять, что там происходит... Видно зарево большое в нескольких местах", - сказал Леонтьев.



По его словам, в темное время суток оценить ущерб от обстрелов не представляется возможным.



"Вернее всего, что достаточно серьезные могут быть последствия", - отметил он.



Леонтьев уточнил, что за последние сутки украинские военные не менее 13 раз обстреливали Новую Каховку и пригороды, во время каждого обстрела было выпущено по несколько ракет и артиллерийский снарядов.



"Это не по одной ракете, а по множеству... В общей сложности больше ста ракет точно было выпущено за сутки", - сказал глава муниципалитета.