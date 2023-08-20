



В небе Украины могут появиться боевые самолеты Gripen

Украина приближается к тому, что в небе появятся шведские многоцелевые самолеты Gripen. Украинские военные уже начинают их тестировать, а Украина ведет переговоры, чтобы эти самолеты "появились в нашем небе". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



"Очень и очень стараемся увеличить возможности военной авиации. Это одна из самых сложных задач. Но я уверен – мы ее выполним. Сейчас имеем прорывной результат по Gripen, современным классным шведским боевым самолетам. Наши воины начинают уже тестировать их. И мы шаг за шагом – переговоры за переговорами – приближаемся к тому, чтобы Gripen появились в нашем небе", – заявил глава государства.



По словам президента, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Швеции и представителями шведских парламентских партий. Итог: Украина уже начала работать "над началом этапа тренировки наших ребят на Gripen".



