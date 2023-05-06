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В небе над Украиной сбили "секретную" разработку ФСБ
06.05.2023 19:30 Алина Груднева

В небе над Украиной сбили "секретную" разработку ФСБ

В субботу, 6 мая, в небе над Украиной сбили беспилотник "Картограф".

По данным Telegram-каналов, это случилось в Кривом Роге.

Уточняется, что данный беспилотник какое-то время назад считался "секретной" разработкой, созданной специально для ФСБ РФ.

Теперь эти дроны активно используются россиянами на войне против Украины. Они оснащены камерой с 12 объективами и тепловизорами для оперативного создания планов местности высокого разрешения.

Такой тип российских беспилотников в Украине сбивается уже третий раз в 2023 году.
 

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