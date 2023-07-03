



В НАТО подсчитали, сколько военной силы РФ задействовала в Украине

Российские власти задействовали на войне в Украине почти 90% сухопутных сил. Кремль продолжит восполнять свои потери мобилизованными.



Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.



По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".



"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", – рассказал он.



Баур подчеркнул, что россияне действуют "с большой осторожностью и вниманием" в тех районах, непосредственно граничащих с НАТО.



"Они не хотят рисковать конфликтом с нами", – считает он.