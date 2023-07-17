



В момент удара по Крымскому мосту над Черным морем летал MQ-9 Reaper

В ночь на 17 июля, когда на Крымском мосту произошел инцидент, в небе над Черным морем летал американский разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Не исключено, что дрон Соединенных Штатов использовался для координации действий Вооруженных сил Украины во время ЧП на переправе. Об этом проинформировал Telegram-канал «Два майора».



«Теперь без предположений. Это была атака морских беспилотников. Один пролет моста упал, второй — подвис. Опоры целые. Ночью над Черным морем летал разведывательно-ударный БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper», — говорится в публикации Telegram-канала.



Канал "Рыбарь", однако, указывает: "В некоторых СМИ заявляют, что в воздухе во время атаки работал американский беспилотник MQ-9A Reaper, но в момент взрыва «Рипер» находился в 570 километрах. Расстояние слишком большое даже для MQ-9A"



