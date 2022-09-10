



В МО РФ ничего не сказали об Изюме, Купянске и Лимане

В Минобороны РФ на ежедневном брифинге ничего не сказали по поводу освобождения украинскими военными Купянска и Изюма в Харьковской области, и Лимана в Донецкой.

"В Балаклее и Чугуеве в Харьковской области были поражены позиции подразделения Кракен и 92-й бригады ВСУ. А в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой области — пункт управления 54-й механизированной бригады. В результате убиты до 300 украинских военнослужащих и уничтожены до 15 единиц военной техники", - сказали в МО РФ.

В ведомстве сказали о "поражении семи пунктов управления ВСУ в Донецкой и Николаевской областях, 48-ми артиллерийских подразделений и складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях".