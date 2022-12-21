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В мире пройдет акция в поддержку Украины: выключат свет на час
21.12.2022 14:23 Раиса Вовк

В мире пройдет акция в поддержку Украины: выключат свет на час

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что вечером, 21 декабря, примет участие в акции в поддержку Украины на фоне российских обстрелов украинских городов, обесточивая их. 

"Варварское и незаконное вторжение россии в Украину привело к тому, что миллионы украинцев потеряли электроэнергию, воду и жизненно необходимые вещи. Я поддерживаю "Час с Украиной" сегодня в 20:00 в знак солидарности с ними. Победы Украине!” – написал Джонсон в Твиттере. 
 

К акции также присоединится Совет Европы.

“В результате агрессии России миллионы украинцев сейчас живут без света, отопления и воды. Сегодня в 20:00, в самый темный день в году, здание Совета Европы потемнеет в знак солидарности с вами”, - отметили в евроинституте.

По данным Delfi, в акции "Час с Украиной" в Литве примут участие Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишский и другие муниципалитеты.

"В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на один час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Также в городах Польши 21 декабря с 20 часов (по местному времени) планируют на один час выключить праздничное освещение в знак солидарности с Украиной в рамках всемирной акции Lights for Ukraine (Свет для Украины).

В то же время власти Кракова в знак солидарности с Украиной решили в течение 12 дней на одну минуту выключать свет в самых знаковых туристических местах центра города. В частности, планируется выключать свет в 19 часов на одну минуту с 21 декабря по 1 января. 

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