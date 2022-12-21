



В мире пройдет акция в поддержку Украины: выключат свет на час

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что вечером, 21 декабря, примет участие в акции в поддержку Украины на фоне российских обстрелов украинских городов, обесточивая их.



"Варварское и незаконное вторжение россии в Украину привело к тому, что миллионы украинцев потеряли электроэнергию, воду и жизненно необходимые вещи. Я поддерживаю "Час с Украиной" сегодня в 20:00 в знак солидарности с ними. Победы Украине!” – написал Джонсон в Твиттере.



Russia’s barbaric and illegal invasion of Ukraine has led to millions of Ukrainians losing electricity, water and vital supplies. I am supporting the #hourforukraine tonight at 8pm in solidarity with them. Victory to Ukraine! pic.twitter.com/ya5yQPuLvb — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 21, 2022

К акции также присоединится Совет Европы.“В результате агрессии России миллионы украинцев сейчас живут без света, отопления и воды. Сегодня в 20:00, в самый темный день в году, здание Совета Европы потемнеет в знак солидарности с вами”, - отметили в евроинституте.По данным Delfi, в акции "Час с Украиной" в Литве примут участие Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишский и другие муниципалитеты."В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на один час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Также в городах Польши 21 декабря с 20 часов (по местному времени) планируют на один час выключить праздничное освещение в знак солидарности с Украиной в рамках всемирной акции Lights for Ukraine (Свет для Украины).В то же время власти Кракова в знак солидарности с Украиной решили в течение 12 дней на одну минуту выключать свет в самых знаковых туристических местах центра города. В частности, планируется выключать свет в 19 часов на одну минуту с 21 декабря по 1 января.