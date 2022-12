В мире пройдет акция в поддержку Украины: выключат свет на час

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что вечером, 21 декабря, примет участие в акции в поддержку Украины на фоне российских обстрелов украинских городов, обесточивая их.



"Варварское и незаконное вторжение россии в Украину привело к тому, что миллионы украинцев потеряли электроэнергию, воду и жизненно необходимые вещи. Я поддерживаю "Час с Украиной" сегодня в 20:00 в знак солидарности с ними. Победы Украине!” – написал Джонсон в Твиттере.



Russia’s barbaric and illegal invasion of Ukraine has led to millions of Ukrainians losing electricity, water and vital supplies. I am supporting the #hourforukraine tonight at 8pm in solidarity with them. Victory to Ukraine! pic.twitter.com/ya5yQPuLvb