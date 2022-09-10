



В минобороны Украины предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ

В минобороны Украины предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ.



"К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующих действительности", - заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



По ее словам, часть населенных пунктов о которых упоминают в сети, частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои. Также в сети обсуждают и те города или села, увольнения которых нет в планах на ближайшие дни.



В качестве примера Анна Маляр привела ситуацию с городом Балаклея, контроль над которым был установлен украинскими силами только сегодня.



По ее словам, другие населенные пункты предстоит "зачистить" и провести стабилизационные мероприятия.



"То есть если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению", - подчеркнула Маляр и призвала читать проверенные источники информации, включая минобороны и Генштаб.