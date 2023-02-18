



В Минобороны РФ рассказали о "постановочных" жалобах на потери

Национальный центр управления обороной Российской Федерации в пятницу, 17 февраля, провел брифинг. Журналистам рассказали, что минобороны располагает "доказательствами" действий ВСУ для оказания "психологического давления на родственников российских военнослужащих".



В российском оборонном ведомстве утверждают, что при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области были найдены видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен. На них мужчины в форме Вооруженных сил РФ и в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов.



"Подобные материалы ориентированы на русскоязычную аудиторию и направлены в том числе на провоцирование панических настроений среди родственников мобилизованных граждан", - предупредили в Минобороны РФ.



Россиян призвали сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только "официальным источникам".

