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В Минобороны РФ рассказали о "постановочных" жалобах на потери
18.02.2023 12:00 Евгения Маркова

В Минобороны РФ рассказали о "постановочных" жалобах на потери

Национальный центр управления обороной Российской Федерации в пятницу, 17 февраля, провел брифинг. Журналистам рассказали, что минобороны располагает "доказательствами" действий ВСУ для оказания "психологического давления на родственников российских военнослужащих".

В российском оборонном ведомстве утверждают, что при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области были найдены видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен. На них мужчины в форме Вооруженных сил РФ и в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов.

"Подобные материалы ориентированы на русскоязычную аудиторию и направлены в том числе на провоцирование панических настроений среди родственников мобилизованных граждан", - предупредили в Минобороны РФ.

Россиян призвали сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только "официальным источникам".
 

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