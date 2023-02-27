



В Минобороны Испании считают Путина опасным для человечества

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что российский диктатор Владимир Путин несет “опасность для человечества”, сообщает La Vanguardia.



“Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проиграет это сражение. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что „война не закончится“ и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества“, — заявила Роблес.



По ее словам, переговоры с Путиным бессмысленны, так как диктатор хочет продолжать войну.



“Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой этого является жизнь тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть за дело, которое они не понимают и не осознают, потому что оно не является ни справедливым, ни легитимным“, — заявила министр обороны Испании.



