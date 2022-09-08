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В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"
08.09.2022 07:02 Аркадий Бочаровский

В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"


В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил член назначенного оккупационными властями  главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале, опубликовав совместное с движением заявление.

Рогов пишет: "Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются".

Позднее в эфире телеканала «Соловьев Live» Рогов уточнил, что в результате взрыва у штаба никто не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб. По его словам, у штаба произошло два взрыва, один из которых был «приманкой».

Вечером в среду, 7 сентября, в Мелитополе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Спустя полчаса появилась информация о том, что система ПВО в Бердянске сбила ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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