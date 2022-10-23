



В Мелитополе россияне готовят провокацию в которой обвинят ВСУ

Российские захватчики готовят очередную провокацию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, в которой хотят обвинить украинских защитников. Об этом заявил мелитопольский мэр Иван Федоров.



Отметим, сегодня в Мелитополе отмечают день освобождения от нацистов в 1943 году. Обычно в этот день жители чествовали ветеранов, но сегодня оккупанты пытаются устроить провокацию в городе.



"В 16:00 на центральной площади города они собирают массовку и собираются устроить провокацию, чтобы потом обвинить наши силы сопротивления, наших партизан, наши Вооруженные силы", - сказал Федоров. Он подчеркнул, что для украинских защитников мирные жители - это приоритет, и никто не собирается подвергать их опасности.



Федоров призвал мелитопольцев избегать мест скопления людей, не подходить к российским военным и вражеской технике и ни в коем случае не участвовать в сомнительных мероприятиях захватчиков.