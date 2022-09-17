



В Мариуполе замечена тяжелая техника сил РФ

В Мариуполе была замечена активность российских военных.



Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, была замечена тяжелая техника, которую силы РФ начали расставлять по городу, включая Левобережье и Азовсталь.



Также, по информации Андрющенко, колонна из 15 танков уехала в сторону Донецка.



В районе села Урзуф два дня подряд слышны звуки работы артиллерии, а именно - "вылеты". Также в этом районе был слышен "прилет", подробности выясняются, пишет Андрющенко.



