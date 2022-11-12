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В Мариуполе возросло количество россиян и военной техники
12.11.2022 15:52 Ольга Белозерова

В Мариуполе возросло количество россиян и военной техники

В городе Мариуполь, который находится под временным контролем российских войск, заметили активизацию движения вражеских военных колонн.

"Фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных: как российских, так и "днровцев". Также очередной рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК. По меньшей мере, дважды днем колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе", - сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

 

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